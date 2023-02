Lindav: Verjel sem, da smo dosegli zrelost in razumevanje, da je treba policiji zagotoviti neodvisnost

Ljubljana, 23. februarja - Dosedanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav ocenjuje, da to mesto zapušča z dobrimi rezultati in da so policijo vodili v pravo smer. Ko gre za zrelost in razumevanje, da je treba policiji zagotoviti samostojnost in neodvisnost dela, pa ugotavlja, da je v tem pogledu očitno pričakoval preveč.