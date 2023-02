Vlada prikimala dvema sistemskima zakonoma za pospešitev zelenega prehoda

Ljubljana, 23. februarja - Vlada je potrdila predloga zakonov o infrastrukturi za alternativna goriva in o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Po besedah ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra gre za dva mejnika načrta za okrevanje in odpornost, vlada pa želi z njima pospešiti zeleni prehod.