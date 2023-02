Puljski župan prepovedal napovedani koncert turbofolk glasbe

Pulj, 23. februarja - Puljski župan Filip Zoričić je prepovedal koncert v mestni športni dvorani, ki bi moral biti 25. marca in na katerem bi nastopili glasbeniki Duško Kuliš, Dragan Kojić, Ana Bekuta in Zorana Mićanović, ker da v javnih prostorih ne bo turbofolk glasbe. Organizatorji pravijo, da je župan glasbenike označil za "srbske smeti", a Zoričić je to zanikal.