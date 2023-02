Spirit z novim pozivom k oddaji vlog za pomoč gospodarstvu zaradi energetske draginje

Ljubljana, 23. februarja - Agencija Spirit Slovenija upravičence vnovič poziva k oddaji vlog za subvencioniranje visokih cen energentov na podlagi določila zakona o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje. Vnos prek spletne aplikacije bo možen do 28. februarja do 12. ure, na Spiritu pa pozivajo k čimrprejšnji oddaji. Obenem sporočajo, da so odpravili začetne težave.