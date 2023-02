Predstavniki univerz, Nakvisa in ministrstva v Mariboru o aktualnih zadevah

Maribor, 23. februarja - Na pobudo rektorske konference so na Univerzi v Mariboru v sredo organizirali srečanje predstavnikov slovenskih univerz, Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) ter ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Govorili so o aktualnih zadevah, med drugim akreditacijah skupnih študijskih programov evropskih zvez univerz.