Predstavniki Slovenije in ZDA v Washingtonu o Ukrajini in kandidaturi za VS ZN

Washington, 23. februarja - Predstavniki Slovenije in ZDA so v sredo v Washingtonu opravili tretji strateški dialog med državama, ki je bil posvečen aktualnim mednarodnim in dvostranskim temam, med drugim vojni v Ukrajini in slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje od začetka leta 2024 do konca leta 2025.