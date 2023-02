V Kranjsko Goro tudi med prvenstvom vabljeni smučarji, pohodniki in drugi

Kranjska Gora, 23. februarja - Čeprav je trenutno v Zgornjesavski dolini vse podrejeno svetovnemu prvenstvu v nordijskem smučanju, so dobrodošli ne le gledalci, temveč tudi drugi obiskovalci in gostje. Še vedno je v destinaciji možna smuka, tek na smučeh in zimski pohodi. Ljudi vabi tudi bogat spremljevalni program, potrebne pa je več potrpežljivosti v prometu in parkiranju.