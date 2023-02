Dedku gre na jug prva zlata rola

Ljubljana, 23. februarja - Film Dedek gre na jug v režiji Vincija Voguea Anžlovarja je prejel prvo zlato rolo - nagrado, ki jo Kolosej in Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU) podeljujeta slovenskim filmom, ki presežejo mejo 25.000 gledalcev. Filmski ekipi so nagrado izročili v sredo, so danes sporočili iz produkcijske hiše A Atalanta.