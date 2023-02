Ljubljana, 23. februarja - Predsednik vlade Robert Golob bo evropskega komisarja za delovna mesta in socialne pravice Nicolasa Schmita sprejel danes ob 15. uri, in NE ob 15.30, kot je bilo prvotno predvideno v predsedniški palači na Prešernovi cesti 8. Fototermin bo na začetku srečanja v modrem salonu in sobi 72, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.