V Slovenj Gradcu rekorden proračun, z marcem dražji vrtec

Slovenj Gradec, 23. februarja - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na sredini seji potrdili letošnji proračun občine, ki je težak 43 milijonov evrov in je najvišji doslej. Proračun je več kot razvojno naravnan, pravijo na občini, saj bodo za naložbe namenili dobrih 60 odstotkov odhodkov. Svetniki so potrdili tudi nove cene vrtca, v povprečju višje za od 12 do 15 odstotkov.