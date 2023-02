Kriminalisti zaradi poslovne goljufije ovadili hrvaškega državljana

Novo mesto, 23. februarja - Kriminalisti so zaradi utemeljenega suma poslovne goljufije ovadili hrvaškega državljana, ki je s svojo družbo pri izvajanju pogodbe preslepil oškodovanca, neupravičeno unovčil bančno garancijo in zadržal depozit, ki je bil dan za že opravljena dela. Novomeškima družbama je s tem povzročil za več kot 850.000 evrov škode, so sporočili s policije.