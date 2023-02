Pahor se po uspešni operaciji prostate počuti odlično

Ljubljana, 23. februarja - Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je v sredo dopoldne v Splošni bolnišnici (SB) Celje prestal operacijo prostate, ki je bila uspešna in po kateri se počuti odlično. Po operaciji se je na Facebooku zahvalil predstojniku urološkega oddelka SB Celje Sandiju Poteki in medicinskim sestram. Pahor je imel zdravstvene težave s prostato več let.