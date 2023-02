Raziskava: Pred ljubljanskimi fakultetami premalo kolesarskih parkirišč

Ljubljana, 23. februarja - Pred fakultetami ljubljanske univerze je premalo kolesarskih parkirišč, v najnovejši raziskavi ugotavlja Mipor. Še manj je takšnih, ki so pokrita in ustrezno varovana. Ob tem so raziskovalci izpostavili, da se univerza promovira kot zelena in družbeno odgovorna institucija, zato bi bilo logično, da bi bile njene članice za družbeni zgled.