Tri mladoletne roparke na pokopališču pri Krškem obiskovalki ukradle torbico

Krško, 23. februarja - Tri mladoletne roparke so v sredo na pokopališču v Leskovcu pri Krškem obiskovalki ukradle torbico z denarnico in dokumenti. Dve dekleti sta oškodovanko prijeli in jo držali, tretja pa ji je s silo vzela torbo, nato so vse tri pobegnile. Policisti so storilke že izsledili in jih pridržali, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo Mesto.