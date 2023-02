Zaradi visokih stroškov ogrevanja hrastniškemu bazenu grozi zaprtje

Hrastnik, 26. februarja - Stroški ogrevanja zimskega bazena v Hrastniku so se zaradi podražitve daljinskega ogrevanja z januarsko položnico skoraj potrojili. Kot so za STA povedali na občini, bazenu zato grozi zaprtje. Trenutno iščejo rešitve, kako to vendarle preprečiti. Kot poudarjajo, ima bazen širši regijski pomen.