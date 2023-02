Dallas zapravil skok na vrh zahodne konference

New York, 23. februarja - V severnoameriški hokejski ligi so odigrali tri dvoboje. Hokejisti New York Islanders so ugnali Winnipeg Jets z 2:1, Calgary Flames so bili s 6:3 boljši od Arizona Coyotes, Dallas Stars pa je doma izgubil proti Chicago Blackhawks s 3:4. Dallas je s porazom zapravil možnost za prevzem mesta vodilnega v zahodni konferenci lige NHL.

Na tekmi v American Airlines Centru v Dallasu sta blestela gostujoča hokejista Patrick Kane in Max Domi, ki sta vsak dosegla po dva zadetka in podajo. Kane je na zadnjih štirih tekmah zbral 10 točk, ki jih je dosegel s sedmimi goli in tremi podajami.

Seth Jones je prispeval dve podaji, Jaxson Stauber pa je zbral 30 obramb za Blackhawks, ki so dosegli štiri zaporedne zmage.

Jamie Benn je dosegel gol in podajo, Jake Oettinger pa je zbral 19 obramb za Stars. Domači so zapravili uvodno visoko vodstvo s kar 3:0.

Tyler Seguin je ob koncu tretje tretjine skoraj izenačil, a je strel sprožil že po zvoku sirene, ki označuje konec tekme. Tudi Dallas je skoraj dosegel zadetek zgolj minuto in 40 sekund pred koncem, a je videoposnetek pokazal, da plošček ni popolnoma prečkal golove črte.

Vegas Golden Knights (73 točk) še naprej vodijo na zahodu z le točko prednosti pred Dallasom.

Junak tekme v UBS Areni v parku Belmont v Elmontu v New Yorku je bil Simon Holmstrom, ki je dosegel odločilni zadetek v deseti minuti tretje tretjine.

Ilja Sorokin je zbral 25 obramb, Sebastian Aho pa je prav tako zadel za otočane, ki so dobili tri od zadnjih štirih tekem.

"Naredili smo, kar smo morali, da smo prišli do dveh točk," je dejal napadalec New Yorka Zach Parise. "V tem letnem času jih potrebujemo veliko; ni pomembno, kako to storite."

Nikolaj Ehlers je zadel na svoji 500. NHL tekmi za Jets, Connor Hellebuyck pa je zbral 20 obramb.

V Mullett Areni v kraju Tempe v Arizoni sta Jakob Pelletier in Walker Duehr v tretji tretjini zadela v razmiku 24 sekund, Calgary Flames pa so prekinili niz devetih točk Arizona Coyotes z zmago s 6:3.

Elias Lindholm je z golom in podajo dosegel 500 točk v ligi NHL, Dan Vladar pa je zbral 11 obramb za Flames, ki so v drugi tretjini zaostajali z 1:3, nato pa dosegli pet zaporednih golov.

Calgary je dosegel najboljši rezultat sezone z 51 sproženimi streli na gol.

Nick Schmaltz, Clayton Keller in Matias Maccelli so zadeli, Karel Vejmelka pa je zbral 45 obramb za kojote.

S prvim golom Kanadčana srbskega rodu Milana Lučića v 16 tekmah, pred tem je zabil v polno 10. januarja, je Calgary povedel z 1:0 v peti minuti. Pri golu Lučića je asistiral Duehr, kar je bila njegova prva asistenca v ligi NHL.