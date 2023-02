Newyorške borze končale neenotno

New York, 22. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Večji del seje je bil sicer rahlo v zelenih številkah, a so delnice kljub temu končale neenotno, potem ko je ameriška centralna banka Fed po zapisniku še vedno odločena nadaljevati z zviševanjem obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.