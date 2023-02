Kamničanke in Mariborčanke tudi v finalu pokala

Ljubljana, 22. februarja - V finalu slovenskega odbojkarskega pokala za ženske, ki bo 11. marca v Velenju, se bosta merili najboljši slovenski ekipi, Calcit Volley in Nova KBM Branik. Kamničanke so danes na povratni tekmi še drugič s 3:0 premagale GEN-I Volley, Mariborčanke pa so imele v torek nekoliko težje delo, Sip Šempeter so na povratni tekmi premagale s 3:2.