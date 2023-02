Na Cekinovem gradu razstavi Ukrajina pripoveduje in Mama, jaz nočem vojne!

Ljubljana, 23. februarja - V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije bodo drevi odprli razstavi o vojni v Ukrajini. Razstava Ukrajina pripoveduje prinaša zgodbe ukrajinskih beguncev, ki so se zatekli v Slovenijo in Slovencev, ki so jim pomagali, na postavitvi Mama, jaz nočem vojne! pa so razstavljene risbe ukrajinskih otrok skupaj z risbami iz druge svetovne vojne.