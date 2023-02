Evropske borze večinoma v rdečem, nafta se ceni

London/Frankfurt/Pariz, 22. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Pravih spodbud za rast ni niti na drugi strani Atlantika, tuje tiskovne agencije to pripisujejo predvsem negotovosti glede nadaljnjih ukrepov denarne politike in razvoja gospodarske dejavnosti ter inflacije. Nafta se v takšnem kontekstu ceni, evro pa slabi.