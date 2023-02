Za čas svetovnega prvenstva tudi v Kranjski Gori še proste sobe

Kranjska Gora/Bled, 22. februarja - Ob začetku svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju so v Kranjski Gori in na Bledu že zbrani navijači iz Skandinavije in drugih držav. Namestitvene zmogljivosti so še na voljo. Sproti prihaja nekaj odpovedi, pa tudi rezervacij v zadnjem trenutku. Na splošno naj bi bili ponudniki vseeno zadovoljni, čeprav bo nočitev morda manj od pričakovanj.