Biden in Stoltenberg v Varšavi zagotovila podporo vzhodnoevropskim članicam Nata

Varšava, 22. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden se je v poljski prestolnici Varšava srečal z voditelji skupine devetih držav na vzhodnem krilu zveze Nato in jim znova zagotovil pomoč ZDA v primeru napada. Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je ob tem obsodil "ruski vzorec agresije", prisotni voditelji pa so potrdili svojo podporo Ukrajini in Natu.