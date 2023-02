Mineva 150-letnica rojstva Enrica Carusa, v Neaplju načrtujejo muzej

Neapelj, 25. februarja - Mineva 150 let od rojstva italijanskega opernega pevca Enrica Carusa. V Italiji so se ga spominjali že leta 2021 ob 100. obletnici smrti, letos pa v njegovem rodnem Neaplju načrtujejo odprtje muzeja, v katerem bodo slavnega tenorista prikazali prek izbora kostumov, iger, fotografij in gramofonov ter njegovih posnetkov.