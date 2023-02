Ministrstvo, STO in župani na Brdu pri Kranju o novi turistični strategiji

Brdo pri Kranju, 22. februarja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo (STO) in Skupnostjo občin Slovenije danes na Brdu pri Kranju pripravilo peto srečanje z župani. To je potekalo v luči začetka izvajanja ukrepov nove strategije slovenskega turizma, namenjeno pa je bilo zlasti krepitvi razprave in sodelovanja.