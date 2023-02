Ljubljanska borza: Indeks nekoliko pod izhodiščem

Ljubljana, 22. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,30 odstotka na 1187,35 točke. Skupaj je bilo opravljenih za 685.000 evrov poslov. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so prispevale 225.000 evrov; njihov tečaj je ostal pri izhodiščni vrednosti. Z malo manj kot 200.000 evrov prometa so izstopale še delnice NLB.