V Trebnjem razstava nagrajencev Tabora likovnih samorastnikov 2021 Boneta in Mandića

Trebnje, 23. februarja - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi ob 18. uri odprli razstavo z deli nagrajencev tamkajšnjega predlanskega 54. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov, slovenskega kiparja Miroslava Boneta in črnogorskega slikarja Brana Mandića. Razstavo so naslovili Strah in želja uma. Na ogled bo do 14. maja.