Inšpektorji IAEA v Iranu z namenom pojasnjevanja nejasnosti glede bogatenja urana

Teheran, 22. februarja - Iranske oblasti so danes sporočile, da so inšpektorji Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) prispeli v državo, da bi razjasnili nejasnosti, potem ko so v Teheranu v ponedeljek zanikali poročila ameriških medijev o približevanju 90-odstotni stopnji obogatitve urana, ki je potrebna za proizvodnjo jedrskega orožja.