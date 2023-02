Na Pobrežju 63-letnik zabodel 40-letnega moškega

Maribor, 22. februarja - Mariborski policisti so v torek zvečer prijeli 63-letnega moškega, ki je na Pobrežju zabodel 40-letnega moškega, po dejanju pa s kraja dogodka pobegnil v svoje stanovanje. Reševalci so napadenega odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.