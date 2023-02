Morebitni politični vplivi na policijo tako v času Janševe kot Golobove vlade bodo pod drobnogledom parlamentarne preiskave

Ljubljana, 22. februarja - DZ je danes v nadaljevanju seje odredil parlamentarno preiskavo, ki bo ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vplivanja na delo policije in drugih avtonomnih državnih organov. Zahtevo za njeno odreditev so vložili v Svobodi, zajela pa bo obdobje od nastopa prejšnje vlade do danes.