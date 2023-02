Žarku Gorenjcu za umor žene 23 let zapora

Ljubljana, 22. februarja - Sodni senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je Žarku Gorenjcu za umor žene iz nizkotnih nagibov izrekel zaporno kazen v višini 23 let. Kot je pojasnil predsednik senata Bernard Tajnšek, si je Gorenjc ženo lastil kot objekt in jo nadzoroval tudi z omejevanjem stikov z družino in prijatelji. Pritožbo na odločitev sodišča sta napovedali obe strani.