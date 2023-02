Ob začetku del v gozdu ministrstvo poziva k večji skrbi za varnost

Ljubljana, 22. februarja - Z naraščanjem temperatur in tanjšanjem snežne odeje so se začela dela pri sečnji in spravilu lesa iz gozdov, posledično pa se je povečalo število delovnih nesreč. Kmetijsko ministrstvo ob tem poziva k večji varnosti pri delu v gozdu, tudi s pomočjo sodobne gozdarske mehanizacije in podjetij, ki so ustrezno usposobljena in opremljena.