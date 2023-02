V ZDA svetovna premiera opere Karmine Šilec Baba: Življenje in smrt Stane

San Francisco, 23. februarja - Dirigentka Karmina Šilec je zasnovala sodobno opero Baba: Življenje in smrt Stane, ki jo bodo premierno izvedli danes v Z Space v San Franciscu. Projekt predstavlja multidisciplinarni in nenarativni pogled na tradicijo balkanskega epskega pripovedovanja, medtem ko raziskuje teme spola, običajev in kompleksnost tematike zaprisežene device.