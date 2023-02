Slovenija bogatejša za dve novi kreativni turistični poti

Ljubljana, 22. februarja - V Sloveniji sta zaživeli dve novi kreativni turistični poti na prostem, ki jih je Urbanistični inštitut RS v minulih letih razvil v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje in fundacijo Poti miru v Posočju. Po poti mostov in nabrežij Ljubljanice ter poti mladega vojaka na soški fronti se je moč sprehoditi tudi virtualno.