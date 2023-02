V pogajanjih o plačnem stebru v zdravstvu vladna stran pričakuje sindikalni odgovor

Ljubljana, 22. februarja - Vlada ter sindikati zdravstva in socialnega varstva so danes nadaljevali pogajanja o oblikovanju plačnega stebra. Iz izjav po srečanju gre razbrati, da konkretnega premika danes še ni bilo, so se pa dogovorili, da sindikati do naslednjič pripravijo odgovor. Minister Danijel Bešič Loredan še vedno meni, da je steber možno oblikovati do aprila.