Skavti lani v akciji Luč miru iz Betlehema zbrali 18.000 evrov

Ljubljana, 22. februarja - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je danes v Ljubljani na novinarski konferenci predstavilo lanski izkupiček dobrodelne akcije Luč miru iz Betlehema. V njej so zbrali 18.000 evrov, ki so jih razdelili med Slovensko karitas in skupnost Cenacolo Liberija.