Policisti 64-letniku z območja Višnje Gore zasegli puški in naboje

Višnja Gora, 22. februarja - Trebanjski policisti so v torek opravili hišno preiskavo pri 64-letniku na območju Višnje Gore, ki so ga sumili posesti nezakonitega orožja. Našli in zasegli so dve lovski puški, 277 nabojev in 300 gramov posušene konoplje. Izvor orožja še ugotavljajo, zato prosijo za pomoč tiste, ki bi puški prepoznali, so sporočili s Policije uprave Novo mesto.