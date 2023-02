Napovedan poostren nadzor izplačil minimalne plače

Ljubljana, 22. februarja - Potem ko so zaokrožile informacije, da se nekateri delodajalci na različne načine izogibajo višjemu izplačilu plač delavcem, ki bi moralo slediti januarskemu zvišanju minimalne plače, so na ministrstvu za delo danes zaposlene pozvali, naj preverjajo svoje plačilne liste. Ob tem so napovedali nadaljnji poostren nadzor delodajalcev.