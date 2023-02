Sporočilo uredništvom - izjava za medije ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana

Ljubljana, 22. februarja - Z ministrstva za zdravje sporočajo, da bi lahko bila izjava ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana po današnjih pogajanjih vlade in sindikatov zdravstva in socialnega varstva prej, kot je bilo prvotno predvideno, torej pred 12.30. Predstavnike medijev zato prosijo, da so za izjavo ministra pripravljeni od 12. ure dalje.