V Pliberku prireditev v spomin na pesnika Karla Destovnika - Kajuha

Pliberk, 25. februarja - V Pliberku na avstrijskem Koroškem bo danes prireditev v spomin na pesnika Karla Destovnika - Kajuha z naslovom V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prekleto življenje. Prireditev Zveze slovenskih kulturnih društev je nastala v sodelovanju s Slovensko prosvetno zvezo ter Zvezo koroških partizanov in Kulturnim domom Pliberk.

Prireditev, ki je poimenovana po verzu iz Kajuhove pesmi Borec dekletu, je nastala pri Zvezi slovenskih kulturnih društev (ZSKD), v katero so združena društva in skupine slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji. Prvič so jo izvedli v športnem centru Zarja v Bazovici septembra lani ob 92-letnici usmrtitve štirih bazoviških junakov. Kasneje je ZSKD dogodek ponovil novembra lani v goriškem Kulturnem domu ob 41. obletnici omenjenega doma. Zaradi pomembnosti sporočila in uspešnih prvih dveh izvedb so recital sklenili ponoviti tudi na avstrijskem Koroškem, so sporočili organizatorji.

Pobudnik in umetniški vodja projekta je vsestranski glasbenik Aljoša Saksida. Poleg že znanih uglasbitev Kajuhovih verzov bo nocoj mogoče prisluhniti predvsem Saksidovim uglasbitvam tako za pevske zbore kot glasbeno spremljavo in soliste.

V tej pesmi je strastno hotenje zgrabiti za vrat to prekleto življenje bo nastopilo več pevskih zborov. Slišati bo združene pevske zbore MePZ Rdeča zvezda iz Saleža pod vodstvom dirigenta Rada Miliča, MePZ Lipa iz Bazovice z dirigentko Tamaro Ražem Locatelli, ŽeVS Danica z Vrha pod vodstvom dirigentke Jane Drassich, ŽeVS Jezero iz Doberdoba pod vodstvom dirigenta Daria Bertinazzija in MoPZ Skala iz Gabrij z dirigentom Aljošo Saksido. Slednji predstavlja novost pri okrepitvi originalne zasedbe. Pod vodstvom Carmen Cosma bo nastopil tudi Združeni otroški pevski zbor Mali kraški Kajuhovci.

Kajuhove pesmi bodo zaživele tudi preko instrumentalne izvedbe z Ensemblom Ovce in glasov solo pevcev Aljoše Sakside, Lare Černic in Zore Černic. Poezije in pisma bo podal igralec Ilija Ota. Uvodni pevski pozdrav je bil zaupan združenemu pevskemu zboru Slovenske prosvetne zveze.

Na predvečer 79. obletnice smrti pesnika Karla Destovnika - Kajuha je bila v torek v Ljubljani slavnostna akademija Samo en cvet, osrednji dogodek Kajuhovega leta. Ministrica za kulturo Asta Vrečko in predsednik Ustanove Franca Rozmana - Staneta Marijan Križman sta kot slavnostna govornika izpostavila pomen Kajuhove poezije za današnji čas.

Vlada je letošnje leto na široko pobudo javnih zavodov, društev in občin ter ob podpori Društva slovenskih pisateljev razglasila za Kajuhovo leto. Obeležitev Kajuhovega leta na najvišji državni ravni je poklon pesnikovi družbeno angažirani ustvarjalnosti in povezovalni vlogi njegove poezije.

Kajuh, pesnik upora in upanja, velja za najbolj priljubljenega predstavnika slovenske partizanske lirike ter enega najvidnejših pesnikov upora v Evropi. V svoji poeziji je izrazil hrepenenje po lepšem in pravičnejšem svetu. V zgolj šestih letih je ustvaril več kot 150 pesmi, več kot polovica jih je uglasbenih. Po Kajuhovi smrti so v Sloveniji izšli številni ponatisi njegovih pesmi, njegova poezija je prevedena tudi v mnoge tuje jezike.

Karel Destovnik - Kajuh se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, v hiši, ki danes nosi ime Kajuhov dom in je ena najopaznejših stavb v mestu. Umrl je v napadu nemške izvidniške patrulje 22. februarja 1944, star 21 let in blizu svojega doma, v Šentvidu nad Zavodnjami. Tam je danes postavljen Kajuhov spominski objekt.