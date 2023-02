Odermatt in Shiffrin po SP v lov na veliki kristal

pripravil Aleksander Mladenović

Courchevel/Meribel, 22. februarja - Po svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Courchevelu in Meribelu alpske smučarje in alpske smučarke čaka odločilni del sezone svetovnega pokala. Na koledarju je še natanko 11 tekem tako za alpske smučarje kot alpske smučarke. V najboljšem položaju za osvojitev velikega kristalnega globusa sta Marco Odermatt in Mikaela Shiffrin.