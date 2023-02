Adris napovedal vlaganja v turizem in v obnovo hotela v Splitu

Split, 26. februarja - Skupina Adris namerava do leta 2025 vložiti 480 milijonov evrov v svoj turistični del, so sporočili iz družbe Maistra, ki v skupini pokriva turizem. Več kot 100 milijonov evrov bodo namenili za obnovo hotela Marjan v Splitu. Gre za največji hotelski projekt v Dalmaciji in eno od največjih posameznih naložb v hrvaški turizem.