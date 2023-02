Neznanec na Celovški cesti v Ljubljani v torek oropal prodajalno

Ljubljana, 22. februarja - Na Celovški cesti v Ljubljani je v torek nekaj pred 20. uro neznanec vstopil v prodajalno in z nožem v roki od prodajalke zahteval denar. Iz blagajne je ukradel bankovce in s kraja peš pobegnil. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je povzročil za nekaj sto evrov škode.