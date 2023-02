Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 22. februarja - Danes bo delno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 8 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno oblačno, nekaj sončnega vremena bo v vzhodni Sloveniji. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bodo padavine zajele vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo, v noči na nedeljo pa se bo meja sneženja spuščala.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Veter v višinah se počasi obrača na jugozahodno smer, začel bo pritekati vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu pretežno oblačno, drugod pa dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. V četrtek bo pretežno oblačno, v Istri in Kvarnerju bo rahlo deževalo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje še večinoma ugoden. V četrtek bodo vremensko občutljivi že imeli manjše vremensko pogojene težave.