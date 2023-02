Gradnja kolesarske steze Zagorje-Orehovica poteka po načrtih

Zagorje ob Savi, 25. februarja - Gradnja skoraj osemkilometrske kolesarske steze Zagorje-Orehovica, ki bo potekala po dolini potokov Medija in Orehovica, poteka po načrtih. Po enem letu od začetka del so dokončani okoli štirje kilometri, s tem pa je opravljen tudi najzahtevnejši del gradbenih posegov, so sporočili z zagorske občine.