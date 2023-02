SP v nordijskem smučanju v Planici tudi uradno odprto

Kranjska Gora, 21. februarja - V središču Kranjske Gore so nocoj slovesno odprli največji letošnji športni dogodek v Sloveniji, 43. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici. Dogodek se je simbolno začel ob 20.23, med več kot 130 nastopajočimi so bili tudi Laibach, Ansambel Saša Avsenika in DJ Umek.