Meloni v Kijevu Zelenskemu obljubila nadaljnjo podporo

Kijev, 21. februarja - Italijanska premierka Giorgia Meloni se je danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu obljubila nadaljnjo vojaško, finančno in civilno podporo v boju proti ruski agresiji. Pri tem je posebej omenila sisteme zračne obrambe in ocenila, da bi bil poraz Ukrajine v vojni uvod v rusko invazijo na druge evropske države.