Fajon: Slovenija in Švica podobno misleči alpski državi

Bern, 21. februarja - Slovenija in Švica sta podobno misleči in majhni, a ambiciozni alpski državi, je danes na obisku v Bernu poudarila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. S švicarskim kolegom Ignaziom Cassisom sta sicer govorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja in političnega dialoga ter izmenjala stališča o aktualnih zunanjepolitičnih temah.