Na letališčih v ZDA odkrijejo 18 kosov strelnega orožja na dan

New York, 21. februarja - Agenti ameriške Uprave za varnost v transportu (TSA) so lani na ameriških letališčih v prtljagi potnikov odkrili skupaj 6542 kosov strelnega orožja, kar pomeni približno 18 na dan. Večinoma sicer gre za ljudi, ki so pozabili, da imajo pištolo v ročni prtljagi.