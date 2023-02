Novo mesto, 21. februarja - Policija je preklicala iskanje 50-letnega Roka Dobravca iz Novega mesta. Svojci so ga pogrešali od ponedeljka, ko se je po vsej verjetnosti odpravil s kajakom veslat na reko Krko. Stekla je iskalna akcija. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto, so ga popoldne našli mrtvega v reki Krki v okolici Novega mesta.