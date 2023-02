Evropske borze, evro in nafta navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 21. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelje so sicer razveselili podatki o gospodarski aktivnosti v območju evra, a so na koncu pretehtale skrbi glede nadaljnjega zviševanja obrestnih mer, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ocenjujejo analitiki. Pocenila sta se tudi evro in nafta.